【リオデジャネイロ＝大月美佳】南米ベネズエラのパドリノ・ロペス国防相は４日、テレビで声明を発表し、米国の攻撃でニコラス・マドゥロ大統領の警護チームの大多数が死亡したことを明らかにした。市民や軍人も「冷酷に殺害された」と述べたが、具体的な死者数は公表しなかった。ロペス氏はまた、３日のベネズエラ最高裁の決定に基づき、デルシー・ロドリゲス副大統領を暫定大統領として承認すると表明した。「国家主権を守る