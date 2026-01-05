男子テニス国別対抗戦・デビス杯のファイナル予選１回戦のオーストリア戦（２月６、７日、有明コロシアム）に臨む日本代表が１３日、オンラインで発表され、望月慎太郎、西岡良仁、錦織圭、綿貫陽介、柚木武の５人が選ばれた。添田豪監督は「勝てるチームを考えた上でのメンバー。ランキングを重視している。３番手の島袋は個人戦を優先したいということで辞退した」と選考理由を説明した。昨年、けがに悩まされた錦織のコンデ