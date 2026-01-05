NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）が4日、第1話が放送された。大河ドラマ第65作目で、天下統一を果たした豊臣秀吉の弟、豊臣秀長にスポットを当て、兄弟の絆と共にその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野太賀、秀吉役を池松壮亮が務める。（以降ネタバレあり）◇◇◇第1話で、いきなり勝村政信（62）演じる織田家の家臣、横川甚内が死去。藤吉郎（池松壮亮）に殺された。横川は美濃の斎藤義龍（DAIGO）