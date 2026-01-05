2026年、ポスト大阪・関西万博は“つながり”や“思いやり”を。大阪の観光名所、新世界のシンボル・通天閣（大阪市浪速区）で、2026年「新年の漢字」の書き初め式が開かれた。通天閣が発信する2026年“新年の漢字”は『球』〈2026年1月4日 14時31分 大阪市浪速区〉書き初めは、通天閣がその年に向けて発信したいメッセージを漢字一文字に込めて表現するもので、昨年に続いて2回目。昨年は大阪・関西万博開幕直前というこ