2026年の年頭にあたり、Snowflake 社長執行役員 浮田竜路氏は年頭所感として、以下を発表した。新年あけましておめでとうございます。2025年、生成AIは「試す段階」から「動かして成果を出す段階」へと確実に移行しました。生成AIが社会や企業活動のあらゆる領域に浸透し、多くの組織が実証段階を越え、本格的な実装へと歩を進めています。同時に、“実装後の課題”にも注目が集まり、AIをいかに安全かつ持続的に運用するかが新た