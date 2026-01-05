2026年の年頭にあたり、シスコシステムズ 社長執行役員 濱田義之氏は年頭所感として、以下を発表した。謹んで新年のご挨拶を申しあげます。旧年中は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。本年もお客様ならびにパートナー企業の皆様と新しい年を迎えられますことを、心より御礼申し上げます。昨年は、サイバーセキュリティの重要性を再認識する一年となりました。日本国内外でランサムウェアをはじめとするサイバー攻撃