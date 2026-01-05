¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/05¡Û²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤¬1·î3Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£K-POP¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î¡È¿ÈÄ¹º¹¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û43ºÐ²ÎÉ±¡Ö¿ÈÄ¹º¹Âº¤¤¡×ÅìÊý¿Àµ¯¸åÇÚ¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢RIIZE¤È¤Î¡È¿ÈÄ¹º¹¥·¥ç¥Ã¥È¡É¸ø³«¹ð¸öÅÄ¤Ï¡Ö154¥»¥ó¥Á¤À¤è¡¢¥·¥ê¡¼¥º¾Ð¾Ð¡×¤È¼«¿È¤Î¿ÈÄ¹¤ò½ñ¤­½Ð¤·¡¢2025Ç¯12·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯presents FNS¸åÌëº×¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë