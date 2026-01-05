【モデルプレス＝2026/01/05】新しい学校のリーダーズのSUZUKA（スズカ）、timelesz（タイムレス）の寺西拓人、女優の伊東蒼が1月5日、『迷宮のしおり』（1月1日公開）公開記念舞台挨拶イベントに出席。着物姿を披露し、鏡割りで公開を祝福した。【写真】人気ガールズグループメンバー真っ赤な着物が艶やか◆SUZUKA・寺西拓人・伊東蒼「迷宮のしおり」キャスト着物で集結SUZUKAは真っ赤な着物に黒のレースやプリーツを合わせたスタ