上海復旦大学付属産婦人科医院で行われた子宮頸がん予防に関する無料診療。（資料写真、上海＝新華社記者／劉穎）【新華社北京1月5日】中国国家統計局はこのほど、「中国女性発展要綱（2021〜30年）」に関する2024年の進捗（しんちょく）状況をまとめたモニタリングリポートを発表した。リポートで示された統計データからは、女性の健康水準が持続的に向上していることが明らかになった。重症妊産婦救急医療体制に関する技術評