バレンタインに向けて心が弾む季節、今年もPRESS BUTTER SANDから特別な一箱が届きます。2026年の新作「バターサンド〈オペラ〉」は、フランス伝統菓子“オペラ”に着想を得た大人の味わいが魅力。片側にチョコレートをコーティングした贅沢なクッキーに、コーヒーバタークリームとチョコレートキャラメルが重なり、一口で香りと奥行きのある余韻が広がります。金箔が輝く