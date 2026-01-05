5Æü¸áÁ°¤Î¹ñºÄ»Ô¾ì¤ÇÄ¹´ü¶âÍø¤Î»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¿·È¯10Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¤¬¾å¾º¤·¡¢°ì»þ2.120¡ó¤òÉÕ¤±¤¿¡£1999Ç¯2·î°ÊÍè¡¢26Ç¯11¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¡£