SUZUKA（新しい学校のリーダーズ）、伊東蒼、寺西拓人（timelesz）、河森正治監督が5日、都内で行われた映画『迷宮のしおり』（公開中）公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】かっこいい…大人の和装姿で魅了した寺西拓人キャストと監督は、新年を彩る個性豊かな和装で華やかに登壇。作品に関するトークを繰り広げ、作中のダンスのレクチャーなどを楽しんだあと、寺西による掛け声で、鏡割り。盛大に新年を祝った。「SUZUK