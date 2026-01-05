漫画「若年性認知症の父親と私」(1/138)【漫画】本編を読むSNSやブログで『若年性認知症の父親と私』を発表し、大きな反響を呼んでいる吉田いらこさん(@irakoir)。高校生のときに父が発症し、亡くなるまでの長い年月を娘の視点で描いた本作について、作者にその胸中を聞いた。漫画「若年性認知症の父親と私」(2/138)漫画「若年性認知症の父親と私」(3/138)どこにでもいる普通の家族だったが…!? 漫画「若年性認知症の父親と私」(4/