»°½Å¸©¤Ï3Æü¡¢ÄÅ»ÔÆâ¤ÎÊü²Ý¸å»ùÆ¸¥¯¥é¥Ö¤òÍøÍÑ¤·¤¿»ùÆ¸¤ä¿¦°÷¤é·×21¿Í¤¬Ê¢ÄË¤ä²¼Î¡¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¡¢¤¦¤Á17¿Í¤ÎÊØ¤«¤é¥¦¥¨¥ë¥·¥å¶Ý¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÅÊÝ·ò½ê¤Ï¡¢µîÇ¯12·î23Æü¤ËÃë¿©¤È¤·¤ÆÃíÊ¸¤·¤¿ÊÛÅö¤¬¸¶°ø¤Î¿©ÃæÆÇ¤ÈÃÇÄê¤·¡¢Ä´Íý¤·¤¿»ÔÆâ¤ÎÊÛÅöÅ¹¤ò¡¢3ÆüÉÕ¤Ç±Ä¶È¶Ø»ß½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤¿21¿Í¤Ï7ºÐ¤«¤é57ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÃË½÷¤Ç¡¢ÂçÈ¾¤¬»ùÆ¸¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æþ±¡¤·¤¿¿Í¤Ï¤ª¤é¤º¡¢Á´°÷¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë