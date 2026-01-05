Image: SAMSUNG 2026Ç¯1·î¤ÎCES¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¿·ºî¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖMusic Studio 5¡×¤È¡ÖMusic Studio 7¡×¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Èºî¤Ã¤¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¨¥ë¥ï¥ó¡¦¥Ö¥ë¥ì¥Ã¥¯¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÇÄ¦¹ïÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö²»³Ú¤È¥¢¡¼¥È¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉáÊ×Åª¤Ê¡È¥É¥Ã¥È¡É¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿