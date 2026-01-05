J1アビスパ福岡は5日、金明輝監督（44）との契約解除を発表した。同日、雁の巣球技場（福岡市）で会見したクラブは、塚原真也コーチ（40）が暫定的に指揮すると説明した。チームは5日始動する。クラブによると、金監督がコンプライアンスに抵触する行為をしていたことがが昨年末に判明。昨年11月に2026〜27年シーズンまでの続投を発表していたが、双方合意の上で解除した。金氏はJ1（現J2）サガン鳥栖の監督だった2021年に選