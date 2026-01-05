フジテレビ系「クイズ＄ミリオネア」（午後5時から9時30分）が1日に放送され、平均世帯視聴率が6・4％（午後7時から150分間、関東地区）だったことが5日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は4・1％だった。午後5時から30分間は平均世帯4・5％、個人2・7％だった。午後5時半から90分間は平均世帯5・0％、個人3・0％だった。同番組は2013年まで特別番組として放送されており、13年ぶりの復活となった。同番組最大の特