Ê¡²¬»Ô¤Î¡Ö¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡×¼þÊÕ¤Ç¤ÎÃË½÷»É½ý»ö·ï¤Ç¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤Ï5Æü¡¢ÃËÀ­¤ËÂÐ¤¹¤ë»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿Ìµ¿¦»³¸ýÄ¾ÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤ò¡¢²¬»³¸©¤Î½÷À­¡Ê27¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤·¤¿¡£