宮崎駿監督のアニメ映画「千と千尋の神隠し」が2日、日本テレビ系「金曜ロードショー」（午後9時）で放送され、平均世帯視聴率が10・7％（関東地区）だったことが5日、ビデオリサーチの調べで分かった。今回放送で12回目となる。平均個人視聴率は7・1％だった。「金曜ロードショー」枠の新年最初の放送で宮崎駿監督のスタジオジブリ作品を放送。「千と千尋−」は、01年に劇場公開された宮崎駿監督の超大作。第75回の米アカデミー賞