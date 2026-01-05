早大ＯＢで解説者の瀬古利彦氏が５日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。箱根駅伝での５区の大逆転劇に「“Ｗの悲劇”でしたね」と振り返った。番組では２、３日に行われた箱根駅伝を取り上げ、青山学院の大逆転優勝を特集した。往路では山登りの５区で青学の黒田朝日選手が“山の名探偵”と称される早大の工藤慎作選手を抜き去り、大逆転で往路優勝。その勢いのまま９回目の総合優勝を