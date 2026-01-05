日本テレビ系で放送された第１０２回箱根駅伝の世帯平均視聴率が２日の往路（午前７時５０分〜午後２時５分）は２８・５％、３日の復路（午前７時５０分〜午後２時１８分）は３０・２％だったことが５日、分かった。個人視聴率は往路が１７・０％、復路が１８・４％。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）瞬間最高視聴率は往路が午後１時１３、１４分に世帯で３３・７％、個人で２０・９％。復路は世帯が午前９時１分、３４