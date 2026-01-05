こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 6744」のクローズアップ。くじゃく座の方向、約3000万光年先にあります。古い星が多く集まる中心部分の明るい黄色の銀河バルジと、若い星の青い輝きや星形成領域の赤い輝きに彩られた渦巻腕（渦状腕）、コントラストが美しい銀河です。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 6744」（Credit: NASA, ESA, and the LEGUS team - https://esahubble.org