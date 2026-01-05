テレビ東京系「第58回年忘れにっぽんの歌」が12月31日午後4時から放送され、世帯視聴率4・3％、個人視聴率2・5％だったことが5日、ビデオリサーチ調べで明らかになった（関東地区）。午後7時から175分間は世帯3・1％、個人1・8％。昭和100年にちなみ、計100曲の名曲の数々を6時間わたり放送。今回は、11年ぶりに一部が生放送で届けられた。氷川きよしが22年以来「年忘れ」に復活。「きよしのズンドコ節」では、会場からおなじみの