５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５７円１５銭前後と昨年１２月３０日の午後５時時点に比べ１円２０銭弱のドル高・円安となっている。 ２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円８４銭前後と１２月３１日に比べ１０銭強のドル高・円安で取引を終えた。一時１５７円００銭まで上昇したあとはドル買いが一服したものの、米長期金利の上昇を支えに堅調に