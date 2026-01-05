Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï5Æü¡¢MFÇÜ°æ¸¬(24)¤Î¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê´ü´Ö¤Ï2027Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¸ø¼°Àï¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£ÇÜ°æ¤Ï¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¤ËÈØÅÄ¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¡¢ J2Á´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ6ÆÀÅÀ¡£Ì¾¸Å²°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÀ®¸ù¤ò¤¤¤Ä¤â´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¤Ò¤¿¤à¤­¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÈØÅÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨