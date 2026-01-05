¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È vs ¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥ºÆüÉÕ¡§2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥«¥»¥ä¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊMiami¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È 125 - 106 ¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥º NBA¤Î¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥ÈÂÐ¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¤¬¥«¥»¥ä¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊMiami¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È¤¬¥êー¥É