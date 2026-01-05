「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）メインイベントで、エースで社長の棚橋弘至（４９）が引退試合に臨み、元ライバルで米ＡＥＷ所属のオカダ・カズチカ（３８）に３３分３秒、レインメーカーからの片エビ固めで敗れた。新日本の低迷期から再興をけん引した“１００年に一人の逸材”は、最後に４万６９１３人超満員札止めの絶景を見届け、２６年間にわたるプロレスラー人生に終止符。その原点には立命館プロレス同好会（