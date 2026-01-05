お笑いコンビ、TKOの木本武宏（54）が5日までにX（旧ツイッター）を更新。白血病と戦う友人とのトークライブを開催することを報告した。木本は「見目椋太郎という30歳の友人がいます。白血病と闘っていて昨年余命半年と宣告されました。3月がその月にあたります」とフリーランスエンジニアの友人に言及。「しかし、彼は4月も5月も年末も来年もその先も一緒に笑っていると思います。それだけ活発に毎日を過ごしています。彼はポジテ