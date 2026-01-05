テレビ東京系「所さんのそこんトコロ！20周年の元日に4時間半！金庫からお宝出まくり！超特大SP」が1日午後5時45分から放送され、世帯視聴率5・5％、個人視聴率3・4％（午後7時から195分間）だったことが5日、ビデオリサーチ調べで明らかになった（関東地区）。午後5時45分から75分間が世帯4・8％、個人3・0％だった。4時間半にわたり人気企画の大スペシャル。「開かずの金庫」では、150年の伝統を持つ老舗和菓子店に眠る金庫の中