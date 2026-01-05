¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï 1·î12 Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¸áÁ°10»þ5Ê¬¤è¤ê¡¢¡ÖSAKE PRIDE～À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÊ¸²½～¡×¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£ ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆüËÜ¼ò¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÅØÎÏ¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¼ò¤¬À¤³¦¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¤­¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤ä¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î»Ñ¤ò¿¿Ùõ¤ËÄÉ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÝÅª¤Ê¥ï¥¤¥ó¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç