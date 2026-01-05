2026年の年頭にあたり、NTTデータグループ 代表取締役社長 佐々木裕氏は年頭所感として、以下を発表した。2026年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。2025年は、当社にとって大きな転換点の年となりました。同年9月30日、株式会社NTTデータグループは、NTT株式会社による公開買付(TOB)の成立をもって完全子会社となりました。これにより、NTTグループの中で日本国内のみならずグローバルビジネスを牽引する存在とし