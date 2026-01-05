ザ・クロマニヨンズが、株式会社ラクスの業務に寄り添いながら進化する「楽楽クラウド」の初となるTVCM「これまでとこれからと」篇に、「フルスイング」が起用されることを発表した。「フルスイング」は、2025年10月にリリースした18thアルバム『JAMBO JAPAN』に収録されている楽曲。なお、同CMは2026年1月5日より放映開始され、俳優・滝藤賢一、芸人・横澤夏子さん、女優・上白石萌音が出演している。『JAMBO JAPAN』は、スピード