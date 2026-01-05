俳優・仲野太賀主演のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・午後８時、初回１５分拡大）が４日にスタートし、初回の世帯平均視聴率が１３・５％となったことが５日、分かった。個人視聴率は８・２％。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）２２年「鎌倉殿の１３人」の１７・３％、２３年「どうする家康」の１５・４％から５作連続で２０％の大台に届かなかったが、前作「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の初回１２・６％から