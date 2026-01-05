´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥¢¥ó¡¦¥½¥ó¥®¤µ¤ó¤¬5Æü¡¢74ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£¥¢¥ó¡¦¥½¥ó¥®¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÆü¸áÁ°¡¢¥½¥¦¥ëÎµ»³¶è¡Ê¥è¥ó¥µ¥ó¥°¡Ë¤Î½çÅ·¶¿¡Ê¥¹¥ó¥Á¥ç¥ó¥Ò¥ã¥ó¡ËÂç³ØÉÂ±¡½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²ÈÂ²¤¬¸«¼é¤ëÃæ¤ÇÂ©¤ò°ú¤­¼è¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯12·î30Æü¡¢¼«Âð¤Ç¿©¤ÙÊª¤ò¹¢¤ËµÍ¤Þ¤é¤»¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ç½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤«¤é6Æü¸å¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥ó¡¦¥½¥ó¥®¤µ¤ó¤Ï´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë±Ç²èÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢Âî±Û¤·¤¿±éµ»ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÊ¹ÔÊýÀµ