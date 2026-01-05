大阪取引所の大発会で「大株締め」をする今宮戎神社の福娘ら＝5日午前大阪取引所は5日、年明け最初の取引となる大発会の式典を開いた。横山隆介社長は、2026年の干支、午の相場格言が「午尻下がり」であることに触れ「馬は力強さとスピード感の象徴でもある。市場が成長へ駆け抜けることを期待したい」とあいさつした。式典には大阪市浪速区にある今宮戎神社の福娘や、晴れ着姿の証券会社の女性社員ら約80人が参加。人形浄瑠璃