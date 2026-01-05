ミリオンセラーとなった本『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』（角川文庫、通称：『ビリギャル』）のモデルとなった小林さやかさん（37）が5日、自身のインスタグラムを更新。妊娠していることを報告した。【写真】「ビリギャル』映画に主演した有村架純投稿では「新年のご挨拶とご報告」と題し、「2025年は起業という大きな一歩を踏み出した年でした。素晴らしい仲間たちに恵まれ、自分の想