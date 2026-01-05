◆40歳、未婚、小説家、孤独にちょっぴり疲れたので、女3人暮らしを選びました／私たちの人生レシピ(3)女3人の朝ごはんからはじまるお腹も心も満たされるおいしい3人暮らし◆【第3話】殻を破る炊き込みごはん文月翠（C）サトウユカ／スターツ出版無断転載禁止「申し訳ないのですが、締め切りを少し延ばしてもらうことは可能でしょうか？」おそるおそる言葉を選びながら伝える。緊張からなのか、スマホを持つ手が震えてきた。