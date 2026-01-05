昨年大みそかに放送された日本テレビ系特番「『ヒロミが解決！八王子リホーム大晦日SP』〜豪華助っ人たちと、相撲部屋をつくる。〜」（午後6時）の平均世帯視聴率が6・3％（午後6時から90分間、関東地区）だったことが5日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は4・1％だった。ヒロミは同局大みそか番組に初出演。得意のDIYテクニックで芸能人の自宅リフォームをはじめ、さまざまなお悩みを解決していく番組を5時間