フジテレビ系で、12月31日から1日かけて「新しいカギ年越し生放送SP！学校かくれんぼ＆ハイスクール大喜利でカウントダウン」（午後10時から0時45分）が放送され、平均世帯視聴率（午後11時45分から60分間）が2・6％（関東地区）だったことが5日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は1・9％だった。午後10時から105分間は平均世帯2・0％、個人1・4％だった。26年4月にレギュラー放送5周年を迎える「新しいカギ」は初