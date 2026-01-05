横浜DeNAベイスターズ・相川亮二監督インタビュー（前編）2025年秋、横浜DeNAベイスターズの新指揮官に就任した相川亮二監督は、意外なほど淡々としていた。「監督になった」という実感よりも、まず考えるのは、チームをどう勝たせていくか。三浦大輔前監督のスタンスを受け継ぎながら、指揮官として背負う責任と向き合う日々が始まっている。今季からベイスターズの指揮を執る相川亮二監督photo by Sportiva【まだ監督になっ