¸µÆü¸þºä46¤Î½÷Í¥¡¦º´¡¹ÌÚÈþÎè¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö²ÁÃÍ´Ñ²Ä»ë²½¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ ¥¸¥Ö¥ó¥é¥¤¥ó¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Ê¬¤¬¡È¿ä¤·¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡Ö¥¾¥ï¥Ã¤È¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£VTR¤ò¸«¤Æ¡Öµö¤»¤ë¡×¡Öµö¤»¤Ê¤¤¡×¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡È¥¸¥Ö¥ó¥é¥¤¥ó¡É¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¡£¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ»È¤¨¤Ê¤¤Î®¹Ô¤ê¸ÀÍÕ¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¡È¿ä¤·¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ