血液がんで闘病を続けていた韓国の国民的俳優アン・ソンギが永眠した。享年74。【写真】アン・ソンギ、がん闘病中の姿所属事務所のアーティストカンパニーは1月5日、公式コメントを通じて「アン・ソンギが2026年1月5日午前9時、享年74歳で逝去した」と発表した。同事務所は「アン・ソンギ俳優は、演技に対する深い使命感と一貫した誠実さで、大韓民国の大衆文化の歴史とともに歩んできた存在である。彼の演技は常に人と人生に向け