同級生や職場の同僚といった身近な男性を対象に、「もしもこの人と恋に落ちたら…」などと想像したことのある女性は意外に多いもの。この手の妄想のバリエーションを知っておくと、似たような状況に遭遇したときに役に立つかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「身近な男性を相手に妄想する『恋に落ちるシチュエーション』」をご紹介します。【１】「憧れの部活の先輩」に、階段から転