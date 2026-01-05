Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤ÎË­½§»Ô¾ì¤Ç£µÆü¡¢¿·½Õ¹±Îã¤Î¡Ö½é¶¥¤ê¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÄ¿¹¡¦Âç´Ö»º¤Î£²£´£³¥­¥í¤Î¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤¬»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤Î£µ²¯£±£°£³£°Ëü±ß¤Ç¶¥¤êÍî¤È¤µ¤ì¤¿¡£Á´¹ñ£´£¶Å¹ÊÞ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤¹¤·¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤¹¤·¤¶¤ó¤Þ¤¤¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë´îÂåÂ¼¤¬Íî»¥¡£µ­Ï¿¤¬»Ä¤ë£±£¹£¹£¹Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢£²£°£±£¹Ç¯¤Ëµ­Ï¿¤·¤¿£³²¯£³£³£¶£°Ëü±ß¤¬²áµîºÇ¹â¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶¥¤ê½ªÎ»¸å¡¢´îÂåÂ¼¡¦ÌÚÂ¼À¶¼ÒÄ¹¡Ê£·£³¡Ë¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¤¢¤ì¤è¤¢