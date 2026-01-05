終活コーディネーターの吉原友美さんが終活について語ります 終活コーディネーターの吉原友美さんが終活について語る連載「未来へつなぐ人生のしまいかた」。葬儀は悲しみの中で限られた時間に判断を迫られ、「知らないまま決めてしまう」ことが後悔につながりやすい場面です。今回は、葬儀の現場で見えてきた失敗のパターンと、後悔を減らすために事前にできる準備を整理します。