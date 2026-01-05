2025年12月19日に公表した2026年度税制改正大綱では、企業による大規模かつ高付加価値な設備投資を促進する観点から、新たな税制優遇措置を創設する方針が示されている。生産性向上に資する一定規模以上の設備投資を対象に、税額控除または即時償却を選択できる制度であり、今後の法制化を経て具体的な要件が確定する見通しだ。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。 「大胆な設備投資の促進に向けた税制」