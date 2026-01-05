J1アビスパ福岡は5日、金明輝監督（44）との契約解除を発表した。同日雁の巣球技場で会見したクラブは、金監督について、コンプライアンスに抵触する言動が複数あったことが昨年末に判明したと説明。昨年11月に2026〜27年シーズンまでの続投を発表していたが、双方合意の上で解除した。チームが同日始動する直前の発表で、激震が走った。金氏はJ1（現J2）サガン鳥栖の監督だった2021年に選手へのパワーハラスメントが発覚し