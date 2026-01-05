NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡ËÂè1ÏÃ¤¬4ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï13¡¦5¡ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬5Æü¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï8¡¦2¡ó¤À¤Ã¤¿¡£Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºîÌÜ¤Ç¡¢Å·²¼Åý°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ë­¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¢Ë­¿Ã½¨Ä¹¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢·»Äï¤Îå«¤È¶¦¤Ë¤½¤ÎÀ¸³¶¤òÆÏ¤±¤ëÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¤Î½¨Ä¹Ìò¤òÃçÌîÂÀ²ì¡¢½¨µÈÌò¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£¢¡¶áÇ¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î½é²óÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¢¡11Ç¯¹¾¡¦É±¤¿¤Á¤ÎÀï¹ñ21¡¦7¡ó1