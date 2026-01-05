ドジャース専門メディア「ドジャース・ネーション」は４日（日本時間５日）に「米野球殿堂入り確実のドジャース選手は誰だ？」と題し、検証した。昨季限りで現役引退を表明したクレイトン・カーショー氏（３７）は「１年目の投票で殿堂入りすことはほぼ確実」と◎を付けた。通算２２３勝９６敗、防御率２・５３、３０５２奪三振、歴代６４位の８０・９ｂＷＡＲと実績は文句なしだ。実質的確実に４人を挙げた。「３人の野手は言