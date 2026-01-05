◇田中瀬里奈（２０）埼玉支部１３４期昨年５月に戸田でデビューしてから１年７か月。まだ１着はないが、２節前の蒲郡で３着に食い込み３万２５２０円の高配当を演出した。北海道出身。ボートレース場はなく、北海道出身のボートレーサーは８人しかいない。そんな環境の中でレーサーを目指すきっかけとなったのは全国各地で行われていた選手募集のイベントだった。「中学３年生の時にイオンモール旭川で行われていたボートレー